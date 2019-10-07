Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

07.10.2019 01:15

ANTALYA'da eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında vurarak öldüren Celil D. evinde yakalandı.

Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat işçisi, 2 engelli çocuk babası Celil D.'nin eşi, bir süre süre önce evi terk etti. İddiaya göre 3546 Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte evin bahçesinde oturan adliyede şoförlük yapan Bayram Kır'ı gören Celil D., aynı sokak üzerindeki evine giderek silahını aldı. Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Kır'ın yanına gelen Celil D., bağırmaya başlayarak tetiği çekti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca, Kır koşarak kaçmaya başladı.

Kaçan Kır'ı aynı sokak üzerinde yakalayan Celil D., tabancasıyla 5 el ateş etti. Kan içerisinde yere yığılan Kır'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Celil D. ise elinde tabancasıyla koşarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kır, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi kaçan Celil D.'yi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Celil D., aynı sokak üzerindeki evinde motorize yunus ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise şüphelinin oturduğu bina içerisinde bulundu.

Polis ekipleri ev içerisinde inceleme yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Celil D.'nin ifadesine başvurdu. Bu sırada evde bulunan Celil D.'nin engelli çocukları balkonda oturarak polisleri izledi. İfadesi tamamlanan Celil D. polis merkezine götürüldü.

Celil D. ilk ifadesinde eşinin kendisini Bayram Kır yüzünden terk ettiğini ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi. Bayram Kır ile Celil D.'nin 8 yıldır komşu olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA