Eşinin evde şiddet uyguladığı kadını polis ekipleri kurtardı
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Eşinin evde şiddet uyguladığı kadını polis ekipleri kurtardı

Kütahya'da eşinden şiddet gören kadın, çilingir yardımıyla eve giren polis ekiplerince kurtarıldı.

03.07.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:52

Kütahya'da eşinden şiddet gören kadın, çilingir yardımıyla eve giren polis ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kübra K. (35), eşinin kendisini boğarak öldürmeye çalıştığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının yaşadığı Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki apartman dairesine gitti.

İçeriden imdat ve çığlık seslerini duyan ekipler, kapının ziline basarak açılmasını bekledi. Bir süre sonra seslerin kesilmesi ve kapının açılmaması üzerine durum cumhuriyet savcısına bildirildi.

Alınan izinle çilingir yardımıyla kapısı açılan daireye giren polisler, eşine şiddet uygulayan M.H.K'yi (40) etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Vücudunda darp izleri olan Kübra K. ve iki çocuğu polisler tarafından daireden çıkarıldı.

Kübra K, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, boğazını sıkarak öldürmeye kalkışması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediğini söyledi.

İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan Kübra K, polis merkezine götürüldü.

Çiftin 16 yıllık evli olduğu ve 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Eşinin evde şiddet uyguladığı kadını polis ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Manşet

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