Eşinin emaneti asırlık değirmenin çarkını döndürüyor

20.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:07

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Fatma Yalçın, eşinden yadigar kalan yıllara ve teknolojiye meydan okuyan su değirmenini işletmeyi sürdürüyor.

Bağlıağaç Mahallesi'nde yarım asrı aşkın su değirmeni işleten Mehmet Ali Yalçın'ın iki yıl önce vefat etmesinin ardından işin başına 87 yaşındaki eşi Fatma Yalçın geçti. Önceleri eşinin üzüntüsüyle değirmene giremeyen Yalçın, oğlunun desteğiyle kolları sıvadı.

"Eşimin emaneti" dediği asırlık su değirmenine sahip çıkan Yalçın, Akdağ'ın eteğinden kaynayan suyla çarkları dönen değirmende, ilerlemiş yaşına rağmen buğday öğütmeyi sürdürdü.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki değirmenin çarklarına azmiyle "can suyu" olan Yalçın, anılarını yaşattığı değirmende, yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenlere de hizmet veriyor.

Her köşesi eşini hatırlatan asırlık yapıda hayallere dalan Yalçın, özlemle içine akıttığı gözyaşlarını, teknolojiye inat dönen çarkların çıkardığı gıcırtıya gizliyor.

"Değirmen kapanmasın diye mücadele ediyoruz"

Fatma Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 55 yıl önce satın aldıkları su değirmeninde eşiyle yıllarca çalıştıklarını, eskiden çok sayıda olan su değirmenlerinin sahip çıkılmadığı için bakımsızlıktan yıkılmasına üzüldüğünü belirtti.

Yalçın, "Eşim vefat etmeden önce birbirimize yardım eder buğday öğütürdük. Eşim öldükten sonra da çocuklarımla çalıştırmaya devam ediyorum. Yıkılan yerini yaptırıyoruz. Ben ölünce çocuklar işletirse devam eder, işletmezse yıkılır. Bu gibi birçok değirmen yok oldu." dedi.

- "Zaman zaman eşim aklıma geliyor ve ağlıyorum"

Yaklaşık 100 yıllık olduğunu bildikleri değirmenin eşinden kendisine miras kaldığını, kendisinin de çalıştırmak için mücadele verdiğini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Eşim aklıma geldiğinde, dayanamayıp, ağlıyor bir taraftan da müşterilerimizin buğdayını öğütüyorum. Eskiden eşimle beraber çalışırdık. Bazen oğlumla, bazen de yalnız başıma çalıştırıyorum. Çok uzaklardan buraya un için gelenler oluyor. Muğla, Antalya ve çevre ilçelerden geliyorlar. Eşim sağken daha çok gelen olurdu. Yine de geliyorlar. 'Değirmen kapanmasın' diye oğlumla mücadele veriyoruz."

Buğday öğüttürmek için değirmene gelen mahalle sakini Yafes Yalçın da çocukluğunda babasıyla geldikleri değirmenin hala işliyor olmasının kendisini sevindirdiğini ifade etti.

Bugün de kendilerinin geldiği su değirmeninden elde edilen unun daha doğal ve lezzetli olduğunu aktaran Yalçın, "Değirmenimizin kapanmasını istemiyoruz. Değirmenin can suyu kesilmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA