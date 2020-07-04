Eşinin dövüp evden attığı kadın çocuklarına hasret
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Eşinin dövüp evden attığı kadın çocuklarına hasret

MERSİN'de, 10 yıllık eşi Salman G. (37) tarafından dövülüp ailesinin yanına bırakılan Demet G. (29), eşinin 40 gündür 2 kız çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdü.

Eşinin dövüp evden attığı kadın çocuklarına hasret
04.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:16

MERSİN'de, 10 yıllık eşi Salman G. (37) tarafından dövülüp ailesinin yanına bırakılan Demet G. (29), eşinin 40 gündür 2 kız çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdü. 2 yıldır şiddet ve baskı gördüğünü iddiasıyla eşine boşanma davası açan Demet G., çocuklarına kavuşmak için yetkililerden yardım istedi.

Mersin'de, Salman G. ile 10 yıldır evli olan ve bu evlilikten 9 ve 6 yaşlarında 2 kız çocuğu olan Demet G., iddiaya göre son 2 yıldır şiddet ve baskıya maruz kaldı. Geçen Ramazan Bayramı öncesi arife günü 24 Mayıs'ta şiddet gören Demet G., eşi tarafından ailesinin kapısına bırakıldı. Kolunda, bacağında ve kulağının arka tarafında morluklar oluşan Demet G., hastaneye giderek darp raporu aldı. Eşinden şikayetçi olan Demet G., boşanma davası da açtı. Yaklaşık 40 gündür eşi tarafından çocukları kendisine gösterilmeyen Demet G., çocuklarının anne sevgisi olmadan büyümesini istemediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

DARPBEDİP AİLESİNİN KAPISINA BIRAKTIAilesi ile tehdit edildiği için 2 yıl boyunca gördüğü şiddete sessiz kaldığını ileri süren Demet G., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşimin ihanetine uğradım. Bunların yanında dayak, küfür, hakaretler de eklendi. Beni ailemle tehdit etti. Olay gecesi durduk yere sorun çıkardı. Çocuklarla ilgili bir tartışma yaşadık. Tartışmada kalkıp beni dövmeye başladı. Bir süre darbettikten sonra kolumdan tutup, ailemin evine getirerek kapıya bıraktı. Yanıma kimliğimi bile alamadım. Akşam kötü olunca beni hastaneye götürdüler. Adli vaka olduğu için polisler ifademi aldı. Eşime uzaklaştırma verdiler. Sonrasında eşim, çocuklarımı göstermemeye başladı. Çocukları alabilmek için başvuruda bulundum. Aynı şekilde karşı taraf da geçici velayet için dava açmış. Ancak 2 tarafa da ret geldi. Şu an çocukların velayeti ikimizde olduğu için benim çocuklarımı görme hakkım var, hatta o evde gidip oturmaya da hakkım var. Çünkü uzaklaştırma eşime verildiği için eşim o eve giremez. Ama ben o eve giremiyorum. Suç duyurusunda bulundum. Boşanma davamız var. Ancak boşanma davası gerçekleşmediği için çocukların velayetinin kimde olacağı belli değil. Ben şu anda çocuklarımı göremiyorum. Velayet ikimizde olmasına rağmen çocuklarımı görmemi engelliyorlar."'40 GÜNDÜR ÇOCUKLARIMA HASRETİM'Çocuklarını 40 günde sadece yarım saat gördüğünü belirten Demet G., "Çocuklarım annesiz büyüsün istemiyorum. Çocuklarım beni görünce boynuma sarıldı. Ağlamamak için zor tuttum kendimi. Çocuklarım biraz bende biraz onda kalsın. Ama beni bundan mahrum ediyorlar. Biz her türlü uzlaşma yoluna gidiyoruz ama çocuklarımı hiçbir şekilde görüştürmüyorlar, konuşturmuyorlar. Uzaklaştırma kararı olmasına karşın sürekli takip ediliyorum, tehdit altındayım. Aileme ve kız kardeşime yönelik de tehditlerde bulunuyor. Üniversite sınavının olduğu yerde kız kardeşimin fotoğraflarını çekip, tehdit etmişler. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.BALDIZINI ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİĞİ GÜN TEHDİT ETMİŞGeçen hafta yapılan üniversite sınavı günü eniştesi tarafından tehdit aldığını ileri süren Demet G.'nin kız kardeşi Heviya U. (18) ise şöyle konuştu:

"Ablam 2 yıldır hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyormuş ama tehdit edildiği için hep susmuş. Bizim bir erkek kardeşimiz var, onunla tehdit etmiş. Şiddet gördüğü gece eve geldi. Üstü başı yırtıktı, yüzünde kolunda morluklar vardı. Alıp hastaneye götürdük. Şikayetçi olduk kendisinden, uzaklaştırma kararı aldık. Ben ablamın yanında olduğum için beni de tehdit etmeye başladı. Hafta sonu sınava girmeden önce yanında çalışan biri fotoğraflarımı çekmiş. Bir gün sonra ise yine sınava girdiğim okulun kapısına gelip, arabayla geçerken beni ölümle tehdit etti. Korkup okulun içine geri kaçtım. Karakola gidip şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Lütfen bir şeyler yapılsın. Herkesten duyarlılık bekliyorum."


Kaynak: DHA

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