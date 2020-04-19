Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeden pasta istedi
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Menteşe, Muğla, Güncel

Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeden pasta istedi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi arayan kişiye pasta götürüldü.

19.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:23
Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeden pasta istedi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi arayan kişiye pasta götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini arayan Ümit Ayten, eşinin doğum günü olduğunu ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için pasta alamadığını belirterek, yardım istedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatıyla zabıta ekipleri, kent merkezinden pasta alarak Bayır Mahallesi'nde yaşayan Figen-Ümit Ayten çiftinin yaşadığı eve götürdü.

Gürün, Figen Ayten ile telefonda görüşerek doğum gününü kutladı.

Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi aradığını söyleyen Ümit Ayten, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Yapılan sürprizden çok mutlu olduğunu anlatan Figen Ayten ise "Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şaşırdım, çok mutluyum, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde, keyifli dakikalar yaşandı.

Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeden pasta istedi

Kaynak: AA

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