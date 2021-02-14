Eşinin çocukluk hayalini Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdi; 65 yaşında polis kıyafeti giydi
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Eşinin çocukluk hayalini Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdi; 65 yaşında polis kıyafeti giydi

14.02.2021 16:20 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:26
Eşinin çocukluk hayalini Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdi; 65 yaşında polis kıyafeti giydi

IĞDIR'da, çocukluk hayali polis üniforması giymek olan emekli öğretmen Aysel Korkut'un bu hayali eşi Veli Korkut'un Sevgililer Günü sürpriziyle gerçekleşti.

IĞDIR'da, çocukluk hayali polis üniforması giymek olan emekli öğretmen Aysel Korkut'un bu hayali eşi Veli Korkut'un Sevgililer Günü sürpriziyle gerçekleşti. Eşinin hayalini Emniyet Müdürlüğünün de yardımı ile gerçekleştiren Veli Korkut, polislere teşekkür etti.

Eşi gibi emekli öğretmen olan Veli Korkut, İl Emniyet Müdürlüğü'ne mesaj atarak, "Eşim çocukluğundan beri polis olmak istiyordu fakat öğretmen oldu. Bu Sevgililer Günü'nde eşime sürpriz yaparak ona bir polis elbisesi getirebilir misiniz?' dedi. Gelen istek üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurları yanlarına aldıkları polis kıyafeti ve çiçek ile birlikte Korkut ailesinin yaşadığı eve gitti. Polisleri karşısında gören Aysel Korkut şaşırdı. Görevliler durumu izah edince Aysel Korkut büyük bir mutluluk yaşadı. Polis üniformasını giyerek çocukluk hayalini gerçekleştiren 2 çocuk annesi 65 yaşındaki Korkut, "Polis olmak çocukluk hayalimdi. Çok mutlu oldum. Sevgililer Günü'nde benim için unutulmaz bir gün oldu. Hayat arkadaşıma, kahraman Türk polisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.Eşinin hayalini gerçekleştiren İl Emniyet Müdürü ve personeline teşekkür eden Veli Korkut, "Bunu yapmak hep aklımdaydı. Bunu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaparak ölümsüzleştirdim" dedi


Eşinin çocukluk hayalini Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdi; 65 yaşında polis kıyafeti giydi
Eşinin çocukluk hayalini Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdi; 65 yaşında polis kıyafeti giydi
Eşinin çocukluk hayalini Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdi; 65 yaşında polis kıyafeti giydi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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