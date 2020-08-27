Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı
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Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı

GAZİANTEP'te, 2 çocuk annesi Fatma Betül İ., (24), 9 yıllık eşi Murat İ., tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü.

Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı
27.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:34

GAZİANTEP'te, 2 çocuk annesi Fatma Betül İ., (24), 9 yıllık eşi Murat İ., tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü. Olayın ardından Fatma Betül İ. devlet korumasına alınırken, saldırgan eş de yakalandı. Şiddet mağduru Fatma Betül İ.'nin babası Ethem Yılmaz, kızının bu hale getiren damadının cezalandırılmasını istedi.

Olay, cumartesi günü Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu, gasp, tehdit ve adam yaralama suçlarından sabıkası olan ve eşinin şikayeti nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Murat İ., çocuklarını görmek için eşi Fatma Betül İ.'nin yanına geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışamanın ardından Murat İ., eşini çocuklarının önünde dövdü. Şiddet mağduru kadını ikinci kattaki evin camından atmak isteyen Muat İ., mahallelilerin müdahalesiyle olay yerinden eşinin cep telefonunu alarak kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahales yapılan yaralı Fatma Betül İ. ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Fatma Betül İ. devlet korumasına alınırken, babası Ethem Yılmaz yaşanan olaya tepki gösterdi.'KIZIMIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM'Kızının ölmesini istemediğini ifade eden baba Ethem Yılmaz, "Ben Fatma Betül'ün babasıyım. Murat İ. benim kızımın eşi ve dokuz yıldır evliler. Bu adam daha önce yaptığı olaylardan dolayı iki buçuk yıldır hapisteydi. Kızım o dönemlerde rahattı. Ama dışarı çıkınca yine kızıma zarar verdi. Sonrasında da kızımdan uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve gelip kızıma saldırmış. Telefonunu gasbetmiş ve pencereden aşağı atmaya çalıştı. Bu şahıs uyuşturucu kullanıyor. Sürekli gelip evde huzursuzluk çıkarıyor. Kızım şu an devlet korumasında. Ona bunları yapan kocası da polis tarafından gözaltına alındı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. O adamı bırakmasınlar, cezasını çeksin. Bu kişiiye alakalı gereken yapılsın. Kızımın ölmesini istemiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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