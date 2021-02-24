Eşinin cep telefonunu zorla almaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eşinin cep telefonunu zorla almaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

24.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:40
Eşinin cep telefonunu zorla almaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

Kayseri'de eşinin cep telefonunu zorla almaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de eşinin cep telefonunu zorla almaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "yok kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuksuz yargılanan D.G. ve müşteki eşi G.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.

D.G. savunmasında, daha önce eşiyle aralarında sorun yaşadıklarını belirterek, olay günü konuşmak için yanına gittiğini anlattı.

Markete giden eşine seslendiğini ifade eden D.G, eşi cep telefonu ile konuştuğu için kendisini duymayınca arkasından yaklaşıp telefonunu eliyle indirmeye çalıştığı esnada eşinin panikleyerek bağırdığını öne sürdü.

Bu esnada çevrede bulunan vatandaşların yanlış anlamaması için uzaklaştığını iddia eden sanık, "Eşimin sağ el işaret parmağında şişlik ve kızarıklık oluştuğu yönündeki sağlık raporunu kabul etmiyorum. Kendisine saldırmadım, cep telefonunu zorla almaya çalışmadım. Aramızdaki sorunları da çözdük." şeklinde savunma yaptı.

Mağdur G.G. ise arkasından gelen eşini bir anda görünce korkup, çığlık attığını ifade etti.

Eşinin cep telefonunu zorla almaya çalışmadığını ve kendisini darbetmediğini savunan G.G, şikayetçi olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık D.G'yi "basit yağma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Türkan Şoray Ozan Çolakoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşinin cep telefonunu zorla almaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 15:06:43. #1.15#
title