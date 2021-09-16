Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı (3)

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMASincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsi husumetten kaynaklandığı değerlendirilen nedenlerle, bugün bir şahsın ilçemizdeki bir lokantaya pompalı tüfekle ateş açması sonucu işletmede çalışan 3 kişi yaralanmıştır.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsi husumetten kaynaklandığı değerlendirilen nedenlerle, bugün bir şahsın ilçemizdeki bir lokantaya pompalı tüfekle ateş açması sonucu işletmede çalışan 3 kişi yaralanmıştır. Can kaybının yaşanmadığı olayda yaralananlar tedavi altına alınmıştır" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Meral Akşener İbrahim Altay Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Demet Akalın Amelia Hamlin Gülşen
Spor Şenol Güneş Marcao Cristiano Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:06:45. #1.11#