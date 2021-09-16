Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı (3)

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsi husumetten kaynaklandığı değerlendirilen nedenlerle, bugün bir şahsın ilçemizdeki bir lokantaya pompalı tüfekle ateş açması sonucu işletmede çalışan 3 kişi yaralanmıştır. Can kaybının yaşanmadığı olayda yaralananlar tedavi altına alınmıştır" dedi.

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