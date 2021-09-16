Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T., karısının çalıştığı lokantaya pompalı silah ile saldırdı.

- Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T., karısının çalıştığı lokantaya pompalı silah ile saldırdı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erhan T., Sincan'da Atatürk Mahallesi'nde eşinin çalıştığı lokantaya geldi. Eşiyle, Ahmet A. arasında ilişki olduğunu iddia ederek lokantaya yanında getirdiği pompalı silahla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrasında Ahmet A. başından saçmayla vuruldu. Kardeşi Ali A. ve lokantada garson olarak çalışan Özgür isimli genç de kurşunların hedefi oldu.

Vatandaşlar ise Erhan T.'yi linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edilirken, telsizden olayı duyarak bölgeye gelen Özel Harekat Polis Ekipleri saldırganı gözaltına alarak Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet A. ve hafif yaralı Ali A. ile garson Özgür en yakın hastaneye sevk edildi.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şahsi husumetten kaynaklandığı değerlendirilen nedenlerle, bugün bir şahsın ilçemizdeki bir lokantaya pompalı tüfekle ateş açması sonucu işletmede çalışan 3 kişi yaralanmıştır. Can kaybının yaşanmadığı olayda yaralananlar tedavi altına alınmıştır.

Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı
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Haber: Eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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