Eşinin burnunu kıran sanığa 1 yıl 4 ay hapis

KAYSERİ'de ailevi meseleler nedeniyle çıkan tartışmada eşi M.O.'nun (20) burnunu kırıp, darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Ö. (20), 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de ailevi meseleler nedeniyle çıkan tartışmada eşi M.O.'nun (20) burnunu kırıp, darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Ö. (20), 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Mayıs'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ö., sosyal medyada gördüğü bir fotoğraf nedeniyle eşi M.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., eşi M.Ö.'ye tokat atarak, burun kemiğini kırdı. Eşinin şikayeti üzerine Mehmet Ö., gözaltına alınarak, hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında şikayetçi M.Ö. ile sanık eşi Mehmet Ö., hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Mehmet Ö., "Sosyal medyadaki fotoğrafı sordum. Tartıştık. Yanağına tokat attım" dedi.Şikayetçi olduğunu belirten M.Ö. ise, "Sürekli beni kıskanıyor. Sosyal medyadaki fotoğrafı sordu. Ardından da 'param eksilmiş, paramı mı aldın?' dedi. Yüzüme tokat attı. Burun kemiğim kırıldı" diye konuştu.

Mahkeme, sanık Mehmet Ö.'yü, 'yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun