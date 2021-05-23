Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi
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Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi

Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi tarafından boğularak öldürüldükten sonra kepçe ile toprağa gömülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi tarafından boğularak öldürüldükten sonra kepçe ile toprağa gömülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından yarın cenazenin aileye verileceği öğrenildi.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Aslı Öztürk'ten (36) haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, Konaklı Mahallesi'nde yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk'ü gözaltına aldı.

Karakolda suçunu itiraf eden Öztürk, ilk ifadesinde, "Eşimle küfür ve hakaret etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi.

Zanlının itirafının ardından, ekiplerin nezaretinde sabaha karşı 2 çocuk annesi kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkarılıp Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Mesut Öztürk, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Aslı Öztürk'ün cenazesi ise detaylı otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracıyla ve bir jandarma eşliğinde morga getirilen cenaze sedye ile içeri alındı. Aslı Öztürk'ün cenazesinin yarın yapılacak otopsinin ardından öğle saatlerine doğru yakınlarına verileceği belirtildi. - ANTALYA

Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi
Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi
Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi
Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi
Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi
Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi
Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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