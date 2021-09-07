Eşinin boğazını kesip kayıplara karışmıştı, arazide ölü bulundu
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Eşinin boğazını kesip kayıplara karışmıştı, arazide ölü bulundu

Eşinin boğazını kesip kayıplara karışmıştı, arazide ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de eşi Emine Pulent'i öldürdükten sonra kayıplara karışan Abdulkadir Pulent 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu.

Mardin'de eşi Emine Pulent'i öldürdükten sonra kayıplara karışan Abdulkadir Pulent 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı İçören köyünde geçtiğimiz gün 61 yaşındaki eşi Emine Pulent'i beraber gittikleri üzüm bağında öldüren 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent ölü olarak bulundu. Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışan Pulent'in yakalanması için jandarma tarafından olay yerinde başlatılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu. Yanında av tüfeği bulunan Pulent'in silahla vurulduğu tespit edildi. Pulent'in cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren Abdulkadir Pulent'e, 27 yıl önce eniştesini öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 30 yıl hapis verilmiş, Covid-19 kapsamında yapılan düzenleme ile 15 ay önce şartlı olarak tahliye edilmişti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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