Eşinin boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca 4. kez hakim karşısına çıktı Denizli'de boşanma davası açtığı eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca hakim karşısına çıktı.

Denizli'de boşanma davası açtığı eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca hakim karşısına çıktı.



Olay, 27 Ağustos 2019'da Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşi ile konuşma için evlerine gitti. Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin hemen sonrası Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.



"Anlattığıma pişmanım, kendime kızıyorum"



Katil zanlısı koca bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme heyeti çiftin komşuları olan Ü.S. ile kocası H.S.'yi dinledi. Duruşmada söz alan H.S., "Uğuru olaydan 1 saat önce aradım 'ben boşanacağım' dedi. Ben de benim bildiğim şeyler var dedim. Olayı doğrudan görmedim fakat olaydan 1 saat önce sanıkla telefon görüşmesi yaptım. Eşim misafirliğe gidiyor. Salona oturuyor. Hafize Kurban'ın kardeşi H.B., erkek şahsı evden çıkarken görüyor ve sataşıyor. Eşim 2 sene önce anlattı. H.B., 'sen benim kardeşimin evinde ne yapıyorsun' diye söylüyor adama. Eşim merdiven boşluğunda sesleri duyuyor, H.B., ile şahsın tartışmasının. Hafize, H.B.'ye 'benim erkek arkadaşım değil' diyor. Bunun aksine benim karımın arkadaşı olduğunu söylüyor. İftirayı 2 sene önce duydum aramızda bir husumet olmadı. Telefonda bunları Uğur'a söyledim. Evlilik durumları önceden iyiydi. Yuvalarını bozmak istemedim. Hafize Kurban 'bir daha yapmayacağım diyor erkek şahısla muhabbeti keseceğim' diyor eşime. Uğur bana Hafize beni aldattı dedi onu aradığımda. Mesaj attı 1 hafta öce falan Hafize'nin onu aldattığını söyledi. Uğur bana 'boşanacağım uğraşmak istemiyorum' dedi. Telefonda bir şey yapma dedim oda 'yapmayacağım' dedi. Anlattığıma pişmanım kendime kızıyorum" dedi.



"İtiraf etti 'benim erkek arkadaşım' diye, yüzü kızardı"



H.S.'nin eşi Ü.S., ise Hafize Kurban ile aralarında geçen olayı mahkeme heyetine anlattı. Hafize Kurban'ın evlerinden çıkan erkekle ilgili kendisine suç atmaya kalktığını iddia ederek şunları söyledi:



"Yaklaşık 3 yıl önce evine gittim. Ablasının ve kardeşinin geleceğini söyledi. Çay koymaya gitti. Ses duydum odadan çıktım. Kardeşini gördüm. Erkek şahısla Hafize de vardı merdiven boşluğunda. Hafize'nin kardeşi erkek şahsa 'ablamın evinde ne işin var?' dedi ve aralarında itişme oldu. Daha sonra erkek şahıs binadan çıkarak gitti. Ben, Hafize ve kardeşi H.B., odaya girdik. Oda da, Hafize erkek şahsın benim arkadaşım olduğunu söyleyerek bana suç atmaya kalktı. Sonrasında ise itiraf etti 'benim erkek arkadaşım' diye, yüzü kızardı. H.B., bunun üzerine 'madem kocanı sevmiyordun boşansaydın' dedi. Hafize ise 'Uğurla tartıştık soğuk davrandı bana. Şahıs internetten ekledi beni. Sıcak davrandı, gönlüm kaydı. Fotoğraflarımız vardı silmek için çağırdım. İlişkiyi bitirdim' diye söyledi."



Hafize Kurban'ın avukatı tanıklarının beyanını kabul etmedi



Hafize Kurban'ın avukatı ise H.S. ve Ü.S.'nin anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, Kurban ile aralarında husumet olduğunu düşündüğünü ve tanıkların beyanının dikkate alınmamasını talep etti.



Sanık Uğur Kurban ise mahkeme tutanaklarını isteyerek, tanıkların söylediklerine diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.



Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.



Öte yandan, Denizli Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ise adliye çıkışında basın açıklaması yaparak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA