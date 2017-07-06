Eşinin Boğazını Keserek Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde tartıştığı eşinin boğazını keserek öldüren koca polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.



Aksam saatlerinde sebebi belirlenemeyen tartışma sonucu eşi H.Ö.'nün boğazını keserek öldüren ve olay yerinden kaçan M.Ö. Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde Kula İlce Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlce Jandarma ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bir evde yakalandı. Yakalanan M.Ö. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek göz altına alındı. - MANİSA