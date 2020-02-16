Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
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Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir kadın, iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

16.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:05
Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

'de bir kadın, iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile Hafize F., eşi Ferhat F. tarafından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferhat F. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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