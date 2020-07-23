Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı?

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde 4 gün önce, tartıştığı eşi Mehmet Nuri Karagülle (35) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Filiz Karagülle'nin (30) ağabeyi Abdulkadir Alağız, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi.

Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı?
23.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:06

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde 4 gün önce, tartıştığı eşi Mehmet Nuri Karagülle (35) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Filiz Karagülle'nin (30) ağabeyi Abdulkadir Alağız, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Filiz'in ve çocuklarının günlerce aç susuz bırakıldığını, olay günü Filiz'in kaçtığını ancak Mehmet Nuri Karagülle'nin çocuğuna zarar vereceğini gördüğünde geri döndüğünü anlatan Alağız, her zaman kardeşinin yanında olacağını söyledi. Alağız, "Ben kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Halen tehditler devam ediyor. Bu kadın 12 yıllık evli ne yapmış? Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir" dedi. 

Olay, 20 Temmuz günü akşam saatlerinde, Van'ın merkez Tuşba ilçesinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam eve gelen Mehmet Nuri Karagülle, 3 çocuğunun annesi Filiz Karagülle ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Mehmet Nuri Karagülle, çocuklarının gözü önünde bıçakla eşi Filiz Karagülle'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı. Filiz Karagülle kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Nuri Karagülle bir süre bekleyip, polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söyleyip, ağır yaralı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Filiz Karagülle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FİLİZ, HASTANEDE GERÇEĞİ ANLATTIFiliz Karagülle, hastaneye gelen polis ekiplerine verdiği ifadede eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini bıçakladığını anlattı. Bunun üzerine Mehmet Nuri Karagülle polis ekiplerince gözaltına alındı. TUTUKLANDIEmniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nuri Karagülle, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'KADIN CİNAYETLERİNİN DURDURULMASI GEREK'Filiz Karagülle'nin ağabeyi Abdulkadir Alağız, olayı duyar duymaz Tekirdağ'dan Van'a geldi. Kardeşinin hastanede tedavisini takip eden, Alağız, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin her geçen gün artığını ve bu olayları gerçekleştiren insanların sokakta gezmemesi gerektiğini belirterek, "Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Bu kadın cinayetlerini durdurmak lazım. Bu benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının başına gelir. Bunlar için bir an önce devletten yardım talep ediyoruz" dedi.'KAÇARKEN YAKALAYIP BIÇAKLIYOR, HAYVAN HAYVANA BUNU YAPMAZ'Alağız, Filiz Karagülle'nin eşi tarafından gördüğü şiddeti ise şöyle anlattı:  "Benim kardeşimi vuran kocasıdır. Kocayı da annesi ve babası azmettirmiş. Onun küçük çocuğu bağırıyor, çağırıyor dışarıya kaçıyor. Çocuğunu yakalamaya çalışıyor, yakalayamıyor ve çocuk gidip ambulansı çağırıyor. Ambulansı bile çağırmıyorlar. Ölsün diye yerde bırakıyorlar. Kanlar içinde yerde bırakıyorlar. Bu kız size ne yapmış ki bu şekilde yapıyorsunuz? Sen bu kıza neden acı çektirdin. Bileğini kesiyorsun, boğazını kesiyorsun, karnını kesiyorsun, bacağını kesiyorsun niye? çocuklarının gözünün önünde. Kadın kaçıyor kaçarken kapının önünde yakalıyor ve bıçaklamaya çalışıyor. Bacaklarını, bileklerini, boğazını kesiyor. Hayvan bile hayvana bunu yapmaz. Şu an kardeşimin durumu ile ilgili net bir şey yok. Birkaç gün daha beklemede kalacağız çünkü iç kanama riski var." 'GÜNLERCE AÇ SUSUZ KALMIŞLAR, BU KADIN NE YAPMIŞ?'Mehmet Nuri Karagülle ve ailesinin, Filiz ile çocuklarına bakmadıklarını, Filiz ve çocuklarının günlerdir aç susuz uyuduğunu anlatan Abdulkadir Alağız, her daim kardeşinin yanında olacağını belirterek, "Kardeşinin ve yeğenlerinin günlerce aç susuz uyuduğunu anlatan Alağız şöyle konuştu: Bu çocuklar günlerce aç uyuyorlarmış. Bakmıyorsanız verin biz bakalım. Bu kız haftalarca çocukları ile aç yatıyordu. Kışın sobaları yoktu, odunları yoktu, bir şeyleri yoktu. Bunun suçu ne? Talebimiz devletimizden, büyüklerimizden yardımdır. Bu kişilerin dışarıda dolaşmalarını istemiyoruz. Gerekli cezaları yemeleri. Benim kardeşim benim her şeyim ve sahip çıkacağım. Ben kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Halen tehditler devam ediyor. Kardeşime dava açarsan herkesi öldürürüz diyorlar. Bu kadın 12 yıllık evli ne yapmış? 12 yıl boyunca aç bırakmışsın, susuz bırakmışsın, içeri kapatmışsın gitmişsin. Bir gün sahip çıkmamışsın. Kız sana ne yapmış sen bu vahşeti işlemişsin" dedi. 'FİLİZ, OĞLUNU BIÇAKLAMASIN DİYE GERİ DÖNMÜŞ'Mehmet Nuri Karagülle'nin Filiz Karagülle'nin yanı sıra çocuklarına da zarar vermeye çalıştığını anlatan Alağız, şunları anlattı:

"Devletimiz bu kadınlarımızı korumazsa, bu kızlarımızı korumazsa yarın ne olacak? Halimiz ne olacak? Biz evimizde rahat yatamayacak mıyız? Bu insanların dışarda dolaşmaması lazım. Dışarda gezmeleri, toplum içine çıkmaları yasaklanması gerekir. Kız can havliyle dışarı kaçıyor 'Benim çocuklarıma bir şey yapmayın' diye. Bıçağı oğlunun boğazına dayıyor. Oğlunun boğazını kesecek diye kardeşim tekrar geri dönüyor. Kızı paramparça ediyor. Kendi oğluna kendi canına bıçak dayar mı insan? Sen ne biçim bir canisin? Gece yarısı kardeşimi getirip hastaneye atıyorlar sonra çekip gidiyorlar. Ertesi gün saat 16.00'da babamı arıyorlar. 'Senin kızın bileğini kesmiş, biz götürüp hastaneye attık geldik.' diye. ya ne demek götürüp hastaneye attık geldik. Senin kanın değil mi? Senin canın değil mi? Sen sahip çıksana. Getirip atıyorsun buraya gidiyorsun o ne demek oluyor?"


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı 3. Sayfa
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Magazin
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Güncel
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Fatih Sultan Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Fransa Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı? - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 19:11:49. #1.14#
title