Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadın toprağa verildi - ÇANAKKALE (HABER EKSİK)
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Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadın toprağa verildi - ÇANAKKALE (HABER EKSİK)

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadın toprağa verildi - ÇANAKKALE (HABER EKSİK)
18.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:10

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Merkeze bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan Fatma K. (44), kendisiyle aynı iş yerinde çalışan 19 yaşındaki kızıyla mesai sonrası annesinin evine gitti.

Evin bulunduğu sokakta bekleyen kadının boşanma aşamasındaki eşi Aydın K, anne ile kızının önünü kesti. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın, K, yanında taşıdığı bıçakla eşini yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kalbi ve karnından yaralanan Fatma K, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, şüpheliyi suç aleti bıçağıyla yakaladı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Aydın K, tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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