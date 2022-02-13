Eşinin bıçakladığı Döndü yaşam savaşı veriyor, kızı taburcu oldu

AKSARAY'da tartıştığı eşi Döndü Ö.'yü (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Ö.'yü (16) elinden bıçakla yaralayan Yüksel Ö. (47), adliyeye sevk edildi. Yüksel Ö.'nün ilk ifadesinde "Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığım eşimi mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Araya giren kızımı da yaraladım. Olaydan dolayı çok pişmanım" dediği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Döndü Ö.'nün yaşam mücadelesi devam ederken, kızı Amine Ö., ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi 1053 Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Demirci ustası Yüksel Ö., 25 yıllık eşi Döndü Ö. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Yüksel Ö., bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 4 yerinden bıçakladı. Yüksel Ö., kendisine engel olmak isteyen kızı Amine'yi de elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne- kız, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.