Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! "Reklamlar sona erdi, filme devam" paylaşımını eşi gördü
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Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! "Reklamlar sona erdi, filme devam" paylaşımını eşi gördü

Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! 'Reklamlar sona erdi, filme devam' paylaşımını eşi gördü
Haberler.com - Haberler | Güncel

Yeni evli eşiyle kıskançlık nedeniyle tartışan pilot, evden kovulmasının ardından eşinin en yakın arkadaşıyla yatta sarmaş dolaş oldu. Pilotun başını yakan ise sosyal medyada paylaştığı fotoğraf oldu. Yatta verdikleri pozun altına "Reklamlar sona erdi, filme devam" yazan pilot, eşini çılgına döndürdü. İkilinin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Pilot Furkan H. ve Lale H. bir süre sevgili kaldıktan sonra evlenmeye karar verdi. Henüz yeni evli sayılan çiftin hayatı, Pilot Furkan H'nin yurtdışı seyahatlerinin artmasının ardından kabusa döndü. Lale H., bir süre sonra eşinin sürekli yurtdışına çıkmasından dolayı rahatsızlığını dile getirerek, kıskançlık yaptı. Furkan H. de pilotluğun işi olduğunu söyleyerek, bu seyahatlere devam etmek zorunda olduğunu belirtti.

Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! 'Reklamlar sona erdi, filme devam' paylaşımını eşi gördü

"REKLAMLAR SONA ERDİ, FİLME DEVAM"

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre ilerleyen günlerde aynı konu nedeniylearalarında daha şiddetli tartışmalar yaşanmaya başladı. İddiaya göre Lale H, eşi tarafından evden kovuldu. Evden kovulmasından birkaç gün sonra genç kadın sosyal medyada fotoğrafta eşi ve yakın kız arkadaşı Seren T, sarmaş dolaş gördü. Yatta çekilen fotoğrafın açıklamasında 'Reklamlar sona erdi, filme devam' açıklamasını görünce çılgına döndü.

Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! 'Reklamlar sona erdi, filme devam' paylaşımını eşi gördü

FURKAN H. İDDİALARI REDDETİ

Boşanma davasına karşılık olarak dilekçe sunan Furkan H, iddiaları reddetti. Seren T'nin yakın arkadaşı olduğunu, uçuşunda boşluk olduğu için arkadaşlarına eşlik ettiğini. Aynı zamanda Seren T.'nin nişanlı olduğunu dile getirdi. Sosyal medyadaki fotoğraf karesinde yalnız olmadıklarını Seren T.'nin nişanlısının da kendilerine eşlik ettiğini ifade eden genç adam ihaneti kabul etmedi. İkili arasındaki boşanma davası devam ediyor.

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