Eşinin 23 yerinden bıçakladığı Özlem: Herkes hak ettiği cezayı alsın

TOKAT (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bahsettiği boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ (33) tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ (31), "Cumhurbaşkanımızla görüştüm, teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın. Umarım en ağır cezayı alır. Aldığı ceza da diğerlerine emsal olur. Herkes hak ettiği cezayı alsın" dedi.

Özlem Ağ, geçen yıl ocak ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle kentteki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ'ı terk edip babası Mehmet Demirel'in yanına yerleşti, boşanma davası açtı. Samet Ağ, 1 Nisan'da eşi ile konuşup barışmak için merkeze bağlı Mülk köyünde oturan kayınpederinin yanına gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet Ağ, eşi ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Samet Ağ ise 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Olayın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen Cumhuriyet Savcısı ile tahliye eden 1'inci Sulh Ceza Hakimi hakkında HSK'ya inceleme yapılması izni verdi. Savcı ve hakimin halen Tokat Adliyesi'nde görevlerine devam ettiği bildirildi.