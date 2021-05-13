Eşini zorla araca bindirmeye çalışan, engellemek isteyen 2 kadını da yaralayan zanlı tutuklandı
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Eşini zorla araca bindirmeye çalışan, engellemek isteyen 2 kadını da yaralayan zanlı tutuklandı

Eşini zorla araca bindirmeye çalışan, engellemek isteyen 2 kadını da yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da tartıştığı eşini zorla araca bindiren ve durumu fark edip engel olmaya çalışan 2 kadına çarparak yaralayan zanlı tutuklandı.

Bayrampaşa'da tartıştığı eşini zorla araca bindiren ve durumu fark edip engel olmaya çalışan 2 kadına çarparak yaralayan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, 11 Mayıs saat 10.50 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde çarpıp kaçma ve yaralamalı trafik kazası ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı, olay yerindeki yaralılar K.K. ve H.K. isimli kadınların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Şüpheli C.K'nin tartıştığı eşi D.K'yi zorla araca bindirdiği, durumu fark eden ve engel olmaya çalışan K.K. ve H.K'nin üzerine de aracını sürüp çarparak yaraladığı dile getirilen açıklamada, zanlı C.K'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

D.K.'ye 90 gün süreli "resen önleyici tedbir kararı" verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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