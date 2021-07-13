Eşini yumruklayıp, saçlarını çeken kocaya 2 bin 240 TL ceza
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Eşini yumruklayıp, saçlarını çeken kocaya 2 bin 240 TL ceza

Eşini yumruklayıp, saçlarını çeken kocaya 2 bin 240 TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, annesine gitmek isteyen eşi N.M.'nin (40) kulağına ve yüzüne yumruk atıp, saçlarından çektiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Sedat M. (40), 'yaralama'dan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, annesine gitmek isteyen eşi N.M.'nin (40) kulağına ve yüzüne yumruk atıp, saçlarından çektiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Sedat M. (40), 'yaralama'dan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 13 Nisan'da, merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre N.M., aralarında çıkan tartışma sırasında eşi Sedat M.'ye, "Beni eşek gibi anneme götüreceksin" dedi. Buna sinirlenen Sedat M. de 2 çocuğunun annesinin kulağına ve yüzüne yumruk atarak, saçlarından çekti. N.M.'nin şikayetçi olması üzerine eşi hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, N.M. ile eşi Sedat M. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen N.M., "İkimiz de annelerimize gitmek istedik. Tartıştık. 'Eşek gibi götüreceksin' dediğimi hatırlamıyorum. Yüzüme ve kulağıma yumruk attı. Şikayetçi değilim" diye konuştu.'TAHRİK OLDUM'Pişman olduğunu belirten tutuksuz sanık Sedat M. ise "Tartıştık. 'Beni eşek gibi annemlere götüreceksin' dedi. Tahrik oldum. Bunun üzerine eşimi darbettim. Takdir sizin" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Sedat M.'yi 'yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL olan para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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Eşini yumruklayıp, saçlarını çeken kocaya 2 bin 240 TL ceza - Haberler
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