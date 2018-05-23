Motosikletten Düşüp Yaralanan Karısını Bırakıp Yırtılan Kıyafetinin Yerine Etek Almaya Gitti
Karaman'da motosikletle ilerlerken eteği zincire takılan yaşlı kadın, yere düşerek yaralandı. Kocasının yaralı kadını yolun ortasında bırakıp etek almaya gittiği ortaya çıktı.
Karaman'da eşinin kullandığı motosikletle giderken eteği zincire dolanıp düştüğü öne sürülen yaşlı kadın yaralandı. Kocasının kaza sonrası yaralı eşini bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gittiği öne sürüldü.
MOTOSİKLETTEKİ KADININ ETEĞİ ZİNCİRE DOLANINCA DÜŞTÜ
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Beyazıt Mahallesi Karaman-Mut karayolunda meydana geldi. Plakasız motosikletle kent merkezine doğru giden Mehmet G.'nin arkasındaki eşi 6O yaşındaki Şerife G., eteği, zincire dolanınca düşüp, yaralandı.
KOCASI YARALI EŞİNİ BIRAKIP ETEK ALMAYA GİTTİ
Mehmet G., iddiaya göre yaralı eşini yol kenarına bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gitti.
SOL BACAĞINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ
Dİğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şerife G., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şerife G.'nin sol bacağında kırıklar olduğu saptandı.
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BUNU BENDE YAŞADIM ALLAH KORUSUN KAZA AN MESELESİ YOL KENARINDAKİ BİR EVDEN ABLANIN BİRİSİ EŞİME EVDEN GİYECEKLERİNİ GETİRİP VERDİ ALLAH RAZI OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadın ölsün, önemli olan etek tabiki, yırtık etekle hastahaneyemi gidilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır