Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, evde tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Güllü Yılmaz'ı (33) yakarak öldürülen Can Yılmaz (36) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi
08.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:24

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, evde tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Güllü Yılmaz'ı (33) yakarak öldürülen Can Yılmaz (36) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olaydan yaralı olarak kurtulan çiftin 9 yaşındaki kızınin babasının olayı nasıl gerçekleştirdiği anlatımına da yer verildi.

Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim 2019 günü servis aracının ön koltuğunda oturduğu gerekçesiyle eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. İddiaya göre Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı ve eşi Güllü'nün üzerine döküp, ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Eşi Güllü Yılmaz'ı öldürdüğü sırada yaralanıp, 11 gün tedavi görmesinin ardından tutuklanan Can Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. BİLİNCİ AÇIKKEN POLİSE 'KOCAM BENİ YAKTI' DEMİŞGüllü Yılmaz, eşi tarafından yakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede bilinci açıkken polise verdiği ifade iddianamede yer aldı. Güllü Yılmaz'ın polis ekiplerine yüksek sesle 'Kocam beni yaktı' dediği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre, Yılmaz'ın ölümünün vücudu yüzde 50-60'ını tutan 2-3'üncü derecede yanık ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği de iddianamede kaydedildi.  BABASININ KENDİLERİNİ NASIL YAKTIĞINI ANLATTIOlayda yaralı olarak kurtulan çiftin 9 yaşındaki kızı, babasının olayı nasıl gerçekleştirdiğini anlattığı ifadeleri iddianamede yer aldı. Babasının annesine yumruklu saldırıda bulunduğu anlatan çocuk, iddianameye yansıyan ifadesinde, babasının banyoya giderek içinde bir sıvı bulunan pet şişeyi getirdiğini, ardından annesinin üzerine döktüğünü, daha sonra da kendisinin üzerine bir miktar döktüğünü belirtti. Olay sırasında babasının elinde çakmak olduğunu anlatan çocuk, annesinin çakmağı almaya çalıştığını, babasının vermediğini ve çakmağı yaktığını söyledi. Annesinin alev aldığını, annesinden çıkan alevlerin babasına bulaştığını daha sonra odanın alev aldığını, aktaran çocuk,  kendisinin de sol kolunun yandığını, annesinin çok fazla alev aldığını, balkona çıkıp baktığında ise annesinin sokakta yerde yandığını gördüğünü ifade etti.'YANGININ NASIL ÇIKTIĞINI BİLMİYORUM'Sanık Can Yılmaz'ın güvenlik güçleri ve savcılıkta verdiği ilk ifadesinde, servis aracının ön koltuğunda oturduğu gerekçesiyle eşiyle tartıştığını, bu sırada banyodan getirdiği benzini hem kendi üzerine hem de Güllü Yılmaz'ın üzerine döktüğünü, kızının üzerine annesine sarılırken dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. Yılmaz, kibrit ya da çakmakla ile yakmadığını, yangının nasıl çıktığını bilmediği, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, pişman olduğunu söyledi. MÜEBBET VE 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİDiyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği ve ilk duruşması 14 Eylül'de görülecek olan davanın iddianamesinde, 'Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme', 'Çocuğa ve altsoya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlanan sanık Can Yılmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. 

Öte yandan, anneleri öldürülen 13, 9 ve 3 yaşındaki çocuklar Ergani 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bakıma muhtaç oldukları için koruma altına alınırken, vasi atanmasına karar verildi. 

                  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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