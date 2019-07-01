Başakşehir'de eşiyle tartışan iş adamı evde bulunan pompalı tüfekle önce eşini vurdu sonra intihar etti. İş adamının eşini vurduktan sonra oğlundan helallik istediği ortaya çıktı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Atmaca sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik problemleri olan iş adamı Turgay Cantaş (62) sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş (57) ile odalarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle eşi Şükran Cantaş'ı vurdu.

Eşini vurduktan sonra oğlundan helallik isteyip intihar etmiş

İddiaya göre, Turgay Cantaş eşini vurduktan sonra mermi almak için aşağı odaya oğlunun yanına indi. Silah seslerini duyan oğlu Berk Cantaş, babasına neler olduğunu sordu. Oğlundan helallik isteyen Turgay Cantaş mermileri aldıktan sonra tekrar kendi odasına çıkarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turgay ve Şükran Cantaş çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"Hayata bağlı insanlardı"

Aile yakınlarından Sevinç Gülnihal, Cantaş ailesinin hiçbir zararı olmayan insanlar olduklarını belirterek, "Örnek bir aileydi. Biz devamlı tatile beraber giderdik. Çocuklarına düşkün bir aile babasıydı. Anne de baba da öyle. Yarın hep beraber Silivri'ye yazlığa gidecektik. Ayın 21'inde de GAP turuna gidecektik. Şükran bizim gelinimiz bana yenge diye hitap ederdi. Hem kocası hem kendi. Hayata bağlı insanlardı duyunca şok oldum. Sebep nedir anlayamadım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA