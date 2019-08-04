Eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı

Eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı

Çorum'da bir kişi eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı.

4.08.2019 20:09
Eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı

Çorum'da bir kişi eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Olay, Karahisar köyünde meydana geldi. İddialara göre, Sadık G. (65), eşi Dudu G. (63) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık G., evde bulunan tabancayla eşini vurduktan sonra kendisi de intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine köylüler jandarmaya ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı karı-koca Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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