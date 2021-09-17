EŞİNİ VE OĞLUNU KOLONYAYLA YAKTI, 'NASIL OLDU BİLMİYORUM' DEDİ - Haberler
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EŞİNİ VE OĞLUNU KOLONYAYLA YAKTI, 'NASIL OLDU BİLMİYORUM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menderes ilçesinde, eşi Fatma E. (21) ile 1,5 aylık oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya döküp, ateşe vererek, yaktığı iddiasıyla tutuklanan Veysi E.'nin (29) emniyetteki ifadesinde, "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, eşi Fatma E. (21) ile 1,5 aylık oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya döküp, ateşe vererek, yaktığı iddiasıyla tutuklanan Veysi E.'nin (29) emniyetteki ifadesinde, "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında, Menderes ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 'Yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu bulundurmak' dahil birçok suçtan tutuklu bulunan ve 4 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre, eşi Fatma E.'yi öğle yemeğine eve gelmeyince çalıştığı markete giderek darbetti. Zorla eve getirdiği eşine şiddet uygulamayı sürdüren Veysi E., Fatma E. ile 1,5 aylık oğlu Ömer'in üzerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin çığlıkları ile bebeğin ağlamasını duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ile oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları Veysi E.'nin, eşini kıskandığını ve sürekli bunu söylediğini öne sürdü.

EŞİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., önce olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi süren Fatma E., daha sonra ifadesini değiştirerek, eşi tarafından tehdit edildiğini aktardı. Bunun üzerine Veysi E., önceki gün gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Veysi E.'nin ifadesinde "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan anne ile oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

EŞİNİ VE OĞLUNU KOLONYAYLA YAKTI, 'NASIL OLDU BİLMİYORUM' DEDİ

EŞİNİ VE OĞLUNU KOLONYAYLA YAKTI, 'NASIL OLDU BİLMİYORUM' DEDİ

EŞİNİ VE OĞLUNU KOLONYAYLA YAKTI, 'NASIL OLDU BİLMİYORUM' DEDİ

EŞİNİ VE OĞLUNU KOLONYAYLA YAKTI, 'NASIL OLDU BİLMİYORUM' DEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: EŞİNİ VE OĞLUNU KOLONYAYLA YAKTI, 'NASIL OLDU BİLMİYORUM' DEDİ - Haberler
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