Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti

Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti ADANA'da eşi Ceylan D. ve oğlu Berat D.'yi darp edip, yaralayan, ardından da polisi arayıp Eşimi öldürdüm diyerek kendisini ihbar eden Fevzi D., gözaltına alındı.

Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti
03.09.2020 03:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 03:39


Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti

ADANA'da eşi Ceylan D. ve oğlu Berat D.'yi darp edip, yaralayan, ardından da polisi arayıp Eşimi öldürdüm diyerek kendisini ihbar eden Fevzi D., gözaltına alındı.
Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 Sokak'ta meydana geldi. Eşi Ceyhan D. ile 10 yaşındaki oğlu Berat D.'yi darp ederek yaraladığı öne sürülen Fevzi D.,112'yi arayıp Eşimi öldürdüm diye kendisini ihbar etti. Eve gelen polis ve sağlık ekibi, Ceylan D.'yi yerde baygın, küçük Berat'ı ise başından yaralanmış şekilde buldu. Evde olmadığı tespit edilen Fevzi D., birkaç sokak uzaklıkta polis tarafından yakalandı. Yaralı anne ve oğul, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedav altına alınan anne-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Fevzi D.'nin Köprübaşı Polis Merkezi'ndeki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Metin Özülkü Müslüm Gürses Mustafa Sandal
Spor Erkan Kamat Lionel Messi Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Antalya
Şu an buradasınız: Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 03:40:58. #1.14#
title