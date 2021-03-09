Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
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Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

09.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:11
Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde dün barışmak için gittiği evinde çıkan tartışmada eşi ve oğlunu bıçakla yaralayan Mustafa Y., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün barışmak için gittiği evinde çıkan tartışmada eşi ve oğlunu bıçakla yaralayan Mustafa Y., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. Mustafa Y., 'üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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