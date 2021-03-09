Eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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Eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

09.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:53

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayrılma aşamasında oldukları eşini ve oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayrılma aşamasında oldukları eşini ve oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Şelale Mahallesi'nde tartıştığı eşini ve kendisine engel olmaya çalışan oğlunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y. (44), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğine "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yaralı anne ve oğlunun Manavgat Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

M.Y, dün boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadıkları eşi H.Y. (43) ile barışmak için evine gitmiş, bir süre görüşen çift arasında tartışma çıkmıştı. M.Y. eşini karnından ve göğsünden, engel olmaya çalışan oğlu F. Y.'yi de (18), sırtından ve karnından bıçaklayarak yaralamıştı.

Arbede sırasında kızları A.Y. (14) ise kendisini korurken cam kırıklarının elini kesmesi sonucu yaralanmıştı. Polis merkezine giderek teslim olan zanlı M.Y., gözaltına alınmıştı.

Eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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