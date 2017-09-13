Eşini ve Misafirini Öldürüp Kaçan Şüpheli Adana Otogarında Yakalandı

Konya'da dün akşam eşini ve yanındaki arkadaşını boğazını kesip öldürdükten sonra 3 yaşındaki çocuğunu alarak kaçan şahıs, Adana otogarında yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, dün Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokak'taki bir apartman katında meydana gelmişti. Binanın giriş katındaki lokantada çalışan Mağripli Fatıma Boumendil (55), gündüz saatlerinde yanına gittiği Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul (35) ile birlikte boğazlarından kesilmiş halde ölü olarak bulunmuştu. Cinayete kurban giden kadınların kim tarafından öldürüldüğünü araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntüleri ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda kadınların Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed tarafından öldürüldüğünü tespit etti. 3 yaşındaki çocuğunu yanına alarak kayıplara karışan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin olay yerine yakın bir taksi durağındaki taksiye binerek otogara gittiğini tespit etti. Otogardaki incelemeler sonucunda cinayet zanlısının Gaziantep'e gitmek için otobüse bindiğini belirleyen polis, şüphelinin bindiği otobüs şoförüne ulaştı. Cinayet zanlısı Amrmohamed İbrahim Mohamed, yolcu almak için Adana otogarına giren otobüste Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Beraberindeki 3 yaşındaki çocuğu da koruma altına alındı.



Eşiyle kavga ettiği için cinayeti işlemiş



Eşini ve arkadaşını öldüren Amrmohamed İbrahim Mohamed, sabah Konya'ya getirilerek sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde son günlerde eşi Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ile sürekli kavga ettiğini, iki gün önce ise eve gitmediğini söylediği belirtildi. Mohamed'in eve döndüğünde eşinin tekrar kavga başlatması üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini ve çocuğunu da alarak olay yerinden kaçtığını söylediği öne sürüldü. Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen cinayet şüphelisinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA