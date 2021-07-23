Eşini ve kucağındaki çocuğunu tabancayla vurup, yaraladı

GİRESUN'da alkollü olduğu öne sürülen H.Ç. (36) tartıştığı eşi S.Ç. (30) ve kucağındaki çocuğu Z.Ç.'yi (2) tabancayla vurarak yaraladı.

GİRESUN'da alkollü olduğu öne sürülen H.Ç. (36) tartıştığı eşi S.Ç. (30) ve kucağındaki çocuğu Z.Ç.'yi (2) tabancayla vurarak yaraladı. Anne ve çocuk, tedaviye alınırken, H.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Alkollü olan H.Ç. bilinmeyen nedenle kucağında çocuğu olan eşi S.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç. tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği S.Ç. ve çocuğu Z.Ç. yaralandı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralılar, eve gelen kadının kayınpederi tarafından hastaneye götürüldü. Anne ve çocuğu hastanede tedaviye alındı. Anne S.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, H.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu