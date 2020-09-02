Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti
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Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

İZMİR (İHA) – İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin kuaför salonuna kurşun yağdıran şahıs, eşini ve bir kişiyi öldürdü ardından intihar etti.

Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti
02.09.2020 21:44 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:49

İZMİR (İHA) – İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin kuaför salonuna kurşun yağdıran şahıs, eşini ve bir kişiyi öldürdü ardından intihar etti.

Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 80/9 Sokak'ta bulunan kuaför salonunun önünde meydana geldi. Astsubay Köksal D., akşam saat 18.30 sıralarında iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Handan D.'nin işlettiği kuaför salonuna gelerek hem eşine hem de kuaförde bulunan şahıslara kurşun yağdırdı. Handan D. ve kuaför salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper R., olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför salonunda çalışan G.Ö. ise ağır yaralanarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Köksal D., şahısları vurmasının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir site içerisinde intihar etti. Kuaför salonundaki başka bir çalışanın ise kurşunlardan kıl payı kurtulduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Öte yandan Handan D.'nin 27 Mayıs tarihinde "Dışarıda kasvet olsa da içimizde umut var. Her şey normale dönecek" paylaşımı dikkat çekti. Ölen şahısların yakınları da olay yerine gelerek gözyaşı döktü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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