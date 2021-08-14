EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
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EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da İhsan Meşe (45), evdeki av tüfeğiyle eşi Pakize (43) ve kızı Nazlı (19) Meşe'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu.

BURSA'da İhsan Meşe (45), evdeki av tüfeğiyle eşi Pakize (43) ve kızı Nazlı (19) Meşe'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu. Baba- kız olay yerinde, Pakize Meşe ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. İhsan Meşe, bilinmeyen nedenle evde av tüfeğiyle eşi Pakize ve kızı Nazlı Meşe'yi vurduktan sonra kendi başına doğru ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İhsan ve kızı Nazlı Meşe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Pakize Meşe ise ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhsan ve Nazlı Meşe'nin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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