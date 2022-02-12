EŞİNİ VE KENDİSİNE ENGEL OLMAK İSTEYEN KIZINI BIÇAKLADI, "BEN MASUMUM" DEDİ

AKSARAY (DHA) - Aksaray'da tartıştığı eşi Döndü Ö.?yü boğazı ve göğsünün 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine'yi de elinden bıçakla yaralayıp kaçan Yüksel Ö.?ün yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mobese kamerası kayıtlarından şüphelinin, aracının plakasını söküp Akin köyüne doğru gittiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Yaklaşık 3 saat sonra üzerindeki kanlı elbiseleriyle Yüksel Ö., Cankıllı köyünde saklandığı evde yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö., gazetecilere, "İyi çek. Kadınlara olan şiddette kimse kocalarına kızmasın. Devletimiz kadınların arkasında durdu ve kadınlarda şımardı. Devletimiz kadınların arkasında durmaktan vazgeçsin. Ben suçsuz ve masumum. Eşim beni kışkırttı ve tahrik etti. 25 yıllık eşimi bıçakladım, çok pişmanım. Bunu yayınlayın rica ediyorum ve televizyonlara verin. Cümle alem duysun. Karı -koca cinayetlerinde, olayın tüm suçlusu kadınlar. Aramızda bir şey yokken oldu ve ben de çok pişmanım. 25 yıllık karıma kıydım ve çok pişman oldum" dedi.

Yüksel Ö., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğünü götürüldü.