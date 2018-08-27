Eşini ve kayınvalidesi'ni vuran saldırgana " Helal olsun dayı"

İSTANBUL - Esenyurt'ta eşini ve kayınvalidesini vuran Hüseyin İsenç polis tarafından gözaltına alınıp karakola getirildi. Karakol dışında bekleyen İsenç'in yakınlarının "Helal olsun dayı" demesi şaşırttı.

Akçaburgaz Mahallesi 3088. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ergül İ., ve annesi Ayşe Ö'nün yolları, sabah saatlerinde iş yerlerine giderken Hüseyin İ., tarafından kesildi. Kısa bir süre eşiyle tartışma yaşayan Hüseyin İ., yanında getirdiği pompalı tüfek ve bıçakla eşi ve annesini yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın ile annesini çevredeki hastanelere kaldırdı. Ayşe Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşe giden eşi Ergül İsenç ve kayınvalidesi Ayşe Ö.'yü pompalı silah ve bıçakla yaraladığı iddia edilen Hüseyin İsenç, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli İsenç, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Şahıs, büroya getirildiği sırada yakınları karakol dışında hazır bekledi. İsenç'in yakınları görüntü alan gazetecilere tepki gösterirken, İsenç'e seslenerek " Helal olsun dayı" dedi.

Öte yandan hastaneye yaralı kadın ve annesinin sağlık durumları hakkında bilgi almaya gelen yakınları ve komşuları basın mensuplarına konuştu. Ergül İ'nin eşiyle aralarında daha önceden alkol kullanımı nedeniyle tartışmaları olduğunu ifade eden komşusu Orhan İvgen, "Bayramda birleşelim, diye bir araya geliyorlar. Eşinin tekrar alkol kullandığını görünce tekrar ayrılmak istiyor. Bugün sabah onların işe gittiğini öğrenip, onların önüne çıkıp bıçaklandığını duyduk. Hanımıyla kayınvalidesi aynı fabrikada çalışıyor. Gelip direk saldırmış."diye konuştu.