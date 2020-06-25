Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı
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Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayınpederini öldüren katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı
25.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:49

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayınpederini öldüren katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, katil zanlısının kırsalda saklandığı bilgisine ulaşan Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, o bölgede operasyon başlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda katil zanlısı Halim Ç. Bayırözü Kırsal Mahallesi kırsalında ekipler tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen katil zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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