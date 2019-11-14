Eşini ve kayınbiraderini vuran sanığa 23 yıla kadar hapis istemi

14.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:14

Arnavutköy'de, mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini silahla yaralayan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle mütalaa hazırlandı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yolcu Güngören (51), mağdur Handan Güngören ile tarafların avukatları katıldı.

Davanın esasına dair söz alan mağdur Haluk Bakar'ın avukatı, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi. Duruşmada söz alan mağdur Handan Güngören ise eşinin tahliye olmasını istediğini söyledi.

Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, mütalaayı özetleyerek okudu. Mütalaada, sanığın mağdur eşi Handan ile evlilik içi problemlerinin bulunduğu, diğer mağdur kayınbiraderiyle de husumetli olduğu ifade edildi.

Mütalaada, mağdur Bakar'ın, olay tarihinden bir süre önce sanıktan alacağını istediği, olay günü de mağdur Handan'ın bu durumu sanığa ileterek, babalarının mezarını yaptıracaklarını ve mezarcının parasını istediğini söylediği belirtilerek, sanığın da her iki mağdurdan mezarlığa gitmelerini istediğini ve mezarlıkta buluştukları anlatıldı.

Mezarlıkta yaşanan tartışma neticesinde sanığın mağdur ve müştekileri tüfekle ateş ederek yaraladığı vurgulanan mütalaada, mağdur Handan Güngören'in yaralanması nedeniyle hayati tehlike geçirmediği, kemik kırığına neden olduğu, mağdur Haluk Bakar'ın ise yaralanması nedeniyle hayati tehlike geçirdiği aktarıldı.

Olay yeri tutanakları, adli rapor, tüm savunma ve beyanlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın, mağdur Haluk Bakar'a yönelik eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs, Handan Güngören'e yönelik eyleminin ise ağırlaşmış kasten yaralama suçu kapsamında olduğu belirtilen mütalaada, sanık Yolcu Güngören'in "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 11 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Mütalaanın okunmasının ardından sanık ve avukatı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yolcu Güngören'in tutukluluk halinin devamı ile sanık ve avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Arnavutköy'de 5 Temmuz 2018'de eşini ve kayınbiraderini mezarlıkta silahla yaralayan şüpheli Yolcu Güngören, olay yerinden kaçmasından kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yolcu Güngören'in "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA