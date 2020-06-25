Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı
- Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayın babasını öldüren katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı.
25.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:12
- Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayın babasını öldüren katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, katil zanlısının kırsalda saklandığı bilgisine ulaşan Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, o bölgede operasyon başlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda katil zanlısı Halim.Ç. Bayırözü Kırsal Mahallesi kırsalında ekipler tarafından yakalandı.
İlçe Jandarmaya getirilen katil zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA