Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı - Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayın babasını öldüren katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı.

- Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayın babasını öldüren katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, katil zanlısının kırsalda saklandığı bilgisine ulaşan Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, o bölgede operasyon başlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda katil zanlısı Halim.Ç. Bayırözü Kırsal Mahallesi kırsalında ekipler tarafından yakalandı. İlçe Jandarmaya getirilen katil zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Kaynak: İHA