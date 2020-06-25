Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı
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Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı

- Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayın babasını öldüren katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı.

25.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:12

- Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayın babasını öldüren katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, katil zanlısının kırsalda saklandığı bilgisine ulaşan Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, o bölgede operasyon başlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda katil zanlısı Halim.Ç. Bayırözü Kırsal Mahallesi kırsalında ekipler tarafından yakalandı.

İlçe Jandarmaya getirilen katil zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı

Kaynak: İHA

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