Eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti Denizli'nin Çivril ilçesinde eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakar, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Özlem ile oğulları 11 yaşındaki Naki ve 8 yaşındaki Emir'i av tüfeğiyle vurdu. Çakar, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşularının çağrısı üzerine mahalleye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde anne, baba ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor. Kaynak: AA