Eşini uykuda öldüren sanığa iyi hal indiriminde gerekçeli kararı açıklandı

Uyuyan eşini ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapse mahkum edilen sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda, maktulün gezip tozduğu ve erkeklerle konuştuğu gerekçesiyle, tahrik altında öldürüldüğü anlatıldı.

İstanbul Fatih'te 24 Mayıs 2019 tarihinde, boşandıktan sonra barışıp birlikte yaşadığı eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir'i uyurken ağzını bantlayarak öldüren tutuklu sanık Tuncay Tezcan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlanmıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada sanık Tezcan, 'kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Mahkeme, davaya ilişkin gerekçeli kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık ile maktulün 1993 yılında evlendikleri, 2011 senesinde boşandıkları ve sanığın savunmasına göre boşanma sebebinin eşinin başka bir erkekle ilişkisinin olmasına dayandığı ve eşinin bu kişiyle evlendiğini söylediği anlatıldı. Sanık ile maktulün 2015 senesinde yeniden bir araya geldiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, bir müddet aynı evi paylaştıktan sonra tekrar tartıştıkları ve ayrıldıkları, 2017 yılında ise tekrar bir araya geldikleri ifade edildi.

Sanığın şüphelendiği anlatıldı

Gerekçeli kararda sanığın maktulün başka erkeklerle ilişkisi olduğundan şüphelendiği, maktulün başka odada telefonla konuşurken takip ettiği ve elindeki telefonu alarak yere fırlattığı anlatıldı. Kararda, sanığın aldatıldığı gerekçesiyle eşini öldüreceğini söylediği, ileri bir tarihte sanık ile maktulün tartıştığı, sanığın öldürme kastı ile maktulün ağzını, burnunu yapıştırıcı bantla bantladığı ve bu fiil nedeniyle maktulün nefessizlikten öldüğü vurgulandı.

Maktulün yanlış davranışı nedeniyle olduğu anlatıldı

Gerekçeli kararda, maktul ile sanığın resmi nikahlı olmamasına rağmen karı koca gibi yaşamaları dikkate alındığında sanığın maktulün başka erkeklerle olan ilişkisinin varlığından haberdar olması, bu hususun kesin delillerle ortaya konulamamış olmasına karşın dinlenen şahitlerin beyanları doğrultusunda sanığın maktulün yanlış davranışı nedeniyle cinayeti, tahrik altında işlediği kanaatine varıldığı vurgulandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayşe Özlem Bağdemir 'maktul', Tuncay Tezcan ise 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, 24 Mayıs 2019'da Fatih ilçesinde saat 06.50 sıralarında maktulün oğlunun eve geldiği ve içeri girdiğinde annesini yatak odasında ağzı bantlı şekilde hareketsiz yatarken gördüğü belirtilmişti.

Maktulün boyun bölgesinden ağız bölgesine kadar sarılı olan kumaş ve üzerine yapışık olan koli bantlarıyla yattığı yatağın başucunda, 'bunu siz istediniz' yazılı not bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelinin yakalandığı ve ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, çocuklarının ısrarı üzerine birlikte yaşamaya başladıklarını, olay günü çok sayıda ilaç içtiğini, maktulü bağırmasını önlemek için bantladığını ve niyetinin intihar etmek olduğunu söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, şüphelinin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı