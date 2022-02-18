Eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini darbetti - Haberler
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Eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini darbetti

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini darbetti

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde A.P., evde tartıştığı eşi B.P.'yi tüfekle ateş ederek vurdu, kayınvalidesi S.T.'yi (51) ise darbetti.

ERENLER, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde A.P., evde tartıştığı eşi B.P.'yi tüfekle ateş ederek vurdu, kayınvalidesi S.T.'yi (51) ise darbetti. Yaralanan B.P. ve annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güler Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. A.P., eşi B.P. evde ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. A.P., tüfeği ateşleyerek eşi B.P.'yi vurdu. A.P. evde bulunan kayınvalidesi S.T.'yi ise tüfeğin dipçiğiyle darbetti. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan B.P. ve annesi S.T., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri A.P.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı tüfeğe el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini darbetti

Eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini darbetti

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Erenler, Sakarya, Polis, Şehit, Güncel, Haberler

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