EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Haberler
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EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle öldüren Osman Hoşça (76), aynı silahla yaşamına son verdi.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'da eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle öldüren Osman Hoşça (76), aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta meydana geldi. Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce Fatma Hoşça'ya ateş etti. Hoşça, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin kızı Özlem Hoşça (33), haberi alıp geldiği babaevinde gözyaşı döktü. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

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