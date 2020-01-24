Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
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Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

24.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:58
Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

'nin ilçesinde eşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak'ta yaşayan Nuri E, dün akşam eşi Şerife E'yi yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesine götürdü.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şerife E'nin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, Nuri E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nuri E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Şerife E'nin cenazesi, Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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