Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3)
30.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:15
TUTUKLANDIMersin'de, boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan Gür (42), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Mersin'de, boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan Gür (42), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
MERSİN,
Kaynak: DHA