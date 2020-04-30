Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3)

TUTUKLANDIMersin'de, boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan Gür (42), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.