Telefonunu görmek istediği eşinden olumsuz yanıt aldığı için bıçaklayan koca tutuklandı Antalya'da eşini ve baldızını bıçakladığı için tutuklanan şahsın emniyetteki ifadesinde, "Eşim mutfakta biriyle telefonda konuşuyordu, ben içeri girince telaşla kapattı. O sırada telefona mesaj geldi. Telefonu görmek istediğimde ise telefonu vermedi. Tartışma bu yüzden çıktı" dediği öğrenildi.

Antalya'da mutfakta telefonla görüşen eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eşini ve araya giren baldızını bıçakla yaralayan Celal Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Celal Y'nin emniyetten adliyeye getirilmesi sırasında iş yerinden arkadaşlarının yanı sıra hastaneden taburcu edilen eşi de adliye çıkışında yalnız bırakmadı.

EŞİNİ VE BALDIZINI YARALADI

26 Nisan Pazar günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Manavgat'ta bir otelde aşçı olarak çalışan Celal Y, evlerinde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eşi Zekiye Y. ve baldızı Hatice Ö.G'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından Celal Y. polise teslim olurken, yaralanan eşi ve baldızı 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TELEFONU GÖSTERMEYİNCE BIÇAKLADI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Celal Y, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, mutfağa geldiğinde telefonla görüşen eşinin telaşla telefonu kapattığını, kiminle görüştüğünü sorduğunda kardeşiyle görüştüğünü söylediğini belirtti. Bu sırada telefona mesaj geldiğini ve telefonu görmek istediğini belirten Celal Y, eşinin telefonu vermemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sırasında eşinin yemek yaptığı bıçağı alıp dolaba vurduğunu, kendisinin de eşinin elinden aldığı bıçağı eşine doğru birkaç kez salladığını, bu arada araya giren baldızının da yaralandığını söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaydan kısa bir süre sonra hastaneden taburcu edilen eşi Zekiye Y'nin de ifadesinde eşinin anlattıklarını doğruladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal Y, mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA