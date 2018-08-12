Eşini Telefonla Görüntülü Arayarak Yangını İzletti

Eşini telefonla görüntülü arayarak yangını izletti

SAMSUN - Samsun'da bir vatandaş gözünün önünde meydana gelen yangın olayını, telefonla eşini görüntülü arayarak canlı olarak izletti.

Yangın saat 17.00 sıralarında İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle, mahalleli korku donlu anlar yaşadı. Bir taksicinin yangını görerek polise ve itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, evin kapılarının kapalı olması ve dairede kimsenin olmaması nedeniyle camdan içeri girerek yangına müdahale etti. O sırada sokaktan geçen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak yangını sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaştı.

Eşine görüntülü olarak yangını izletti

Öte yandan sıradışı bir duruma imza atan bir vatandaş, yangın sırasında eşini telefondan görüntülü arayarak, yangını canlı olarak izletti. Kendisine "Yangını kime izletiyorsunuz" şeklinde soru soran muhabire ise "Evdekilere izletiyorum" diye cevap verdi.

Ekipler, yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.