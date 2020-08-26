Eşini tehdit edip yaralayan koca tutuklandı Nevşehir'de eşini tehdit edip hakaret ederek yaralayan koca tutuklandı.

Nevşehir'de eşini tehdit edip hakaret ederek yaralayan koca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri eşini tehdit ve hakaret ederek yaralayan N.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan adli işlem yapılan ve 90 gün önleyici tedbir kararı uygulanan N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen N.D., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA