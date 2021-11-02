Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmış

BURDUR (DHA) - BURDUR'da Ülfet Altıntaş'ın (95) yaşamını yitirdiği kazada, 3 çocuğuyla birlikte yaralanan otomobil sürücüsü Fransız Elodie Cecile Onur'un, eşinin olduğu ambulansı takip ederken iş makinesine çarptığı ortaya çıktı.

Kaza, geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında, Karamanlı- Burdur karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. Fransız uyruklu Elodie Cecile Onur (31) yönetimindeki BZ-317-XD plakalı otomobil, aynı yöne giden Ali Kaya (22) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi şarampole devrildi. Operatörün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Onur ile yanındaki çocukları Mael Süleyman (6), İlhan Nihat Pascal (8) ve Ayşe Onur (7) ile Ülfet Altıntaş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ülfet Altıntaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Elodie Cecile Onur'un eşi Şafak Onur'un Yeşilova ilçesi Niyazlar köyünde ceviz silkelerken ağaçtan düştüğü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildiği, Elodie Cecile Onur'un da ambulansın arkasından otomobille Burdur'a gelirken kazanın meydana geldiği, yaşamını yitiren Ülfet Altındaş'ın da Şafak Onur'un anneannesi olduğu öğrenildi.